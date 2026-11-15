İstanbul Beykoz’da bir markette üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.’ya (26) uyuşturucu sattığı belirlenen motokurye Batuhan Y. (27), mahkemece tutuklandı. Birleşik Krallık vatandaşı olduğu öğrenilen öğrenci ise hakkında işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü Çubuklu Mahallesi’nde yaşandı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavacık Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Kavacık Mahallesi’nde motosikletli bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin Çubuklu Mahallesi’ndeki bir markete gittiklerini belirleyen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

AYAKKABISINDAN ÇIKARIP YERE BIRAKTI

Görüntülerde Batuhan Y.’nin başında kaskla markete girdiği, bir süre sonra gelen Pakistan doğumlu Syed Musa Raza A.’nın kuryeyle buluşarak cebinden çıkardığı parayı verdiği görüldü. Parayı alan Batuhan Y., ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyu çıkarıp yere bıraktı. Öğrenci de uyuşturucuyu yerden alıp uzaklaştı.

Kimlikleri belirlenen iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Batuhan Y.’nin Kavacık Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan aramada, bir paket içinde 26 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

MAHKEME KURYEYİ TUTUKLADI

Emniyete götürülen Batuhan Y.’nin, “Açıktan hırsızlık” ve “Uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından emniyete iki geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Syed Musa Raza A. hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak” suçundan işlem yapıldı. Öğrenci adli makamlarca serbest bırakılırken, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edilen Batuhan Y. mahkemece tutuklandı.