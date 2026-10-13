Yonhap'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, olaylardan ilki başkent Seul'ün batısında bulunan Yonsei Üniversitesinde yaşandı. Sınava giren bir öğrenci, sınav öncesinde taktığı normal optik gözlüğünü sınav sırasında yapay zeka destekli gözlükle değiştirdi.
ÖĞRENCİ İTİRAF ETTİ
Sınav gözetmenlerinin durumu fark etmesi üzerine öğrenci, yaptığını itiraf etti. Üniversite yönetiminin öğrenci hakkında uygulanacak işlemleri değerlendirdiği belirtildi.
BİR ÖĞRENCİYE 3 YIL SINAV YASAĞI
Benzer bir olay Seul Üniversitesinde de yaşandı. Üniversitenin giriş sınavına yapay zeka destekli gözlükle giren öğrenci, durumun tespit edilmesinin ardından sınav salonundan çıkarıldı.
Üniversite yönetimi, söz konusu öğrencinin gelecek 3 yıl boyunca kurumun sınavlarına girmesini yasakladı.