Uzmanlar, tercih yapılırken yalnızca taban puanlara değil, mezuniyet sonrası iş olanaklarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle teknoloji ve sağlık odaklı bölümlerin hem Türkiye'de hem de dünyada işverenlerin en fazla eleman aradığı alanlar arasında bulunduğu ifade ediliyor.

YAPAY ZEKA VE YAZILIM İLK SIRALARDA

İş dünyasında en yüksek talep gören alanların başında Yapay Zeka Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Veri Bilimi, Siber Güvenlik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği geliyor. Şirketler, dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte bu alanlarda yetişmiş çalışan bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Bunun yanında Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi gibi üretim ve tedarik zinciriyle bağlantılı bölümler de önemini koruyor. Özellikle otomasyon ve akıllı üretim sistemlerine yapılan yatırımlar, bu alanlardaki istihdam ihtiyacını artırıyor.

SAĞLIK ALANINA TALEP ARTIYOR

Sağlık sektöründe de ihtiyaç büyümeye devam ediyor. Tıp, Hemşirelik, Eczacılık, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Psikoloji mezunları, hem kamu hem de özel sektörde en fazla talep gören gruplar arasında bulunuyor.

İş dünyasında öne çıkan diğer bölümler arasında ise Hukuk, Uluslararası Ticaret, Finans, Yönetim Bilişim Sistemleri, Dijital Pazarlama ve İşletme yer alıyor. Uzmanlara göre yabancı dil, dijital beceriler ve staj deneyimi, bu bölümlerden mezun olan adayların işe yerleşme şansını önemli ölçüde artırıyor.