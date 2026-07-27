İngiltere merkezli Oxford Royale Academy'nin hazırladığı araştırma, dünyanın en zorlu üniversite bölümlerini sıraladı.

Listede tıp ve mühendislik alanları öne çıkarken, öğrencilerden yalnızca akademik başarı değil; eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi beceriler de bekleniyor.

İşte zorluk seviyesi en yüksek 10 üniversite bölümü

1. Tıp

Tıp ve diş hekimliği, hem öğrenci kabul sürecindeki yoğun rekabet hem de eğitim süresince karşılaşılan ağır ders yükü nedeniyle listenin ilk sırasında yer alıyor. Uzun eğitim süresi boyunca öğrencilerin insan anatomisinden hastalıkların teşhisine kadar geniş bir bilgi birikimine sahip olmaları ve ileride insan hayatını doğrudan etkileyen kararlar alabilecek düzeye ulaşmaları bekleniyor.

2. Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Bu bölümde eğitim gören öğrencilerin kalkülüs, cebir ve trigonometri gibi ileri matematik konularına hâkim olması gerekiyor. Bunun yanında aerodinamik, uçak tasarımı, uçuş mekaniği, uçuş dinamiği ve mühendislik tasarımı gibi teknik alanlarda da yoğun bir eğitim alıyorlar.

3. Mimarlık

Mimarlık eğitimi yalnızca tasarım becerisiyle sınırlı değil. Öğrencilerin geometri, matematik ve fizik bilgilerini projelerine doğru şekilde uygulamaları gerekiyor. Yapı güvenliği, statik hesaplamalar ve teknik çizimler de bölümün en zorlu yönleri arasında yer alıyor.

4. Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal mühendisliği; biyoloji, kimya, fizik, matematik, bilgisayar bilimi ve tıbbı bir araya getiren disiplinlerarası bir alan. Öğrencilerden hem bilimsel düşünmeleri hem de yenilikçi çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

5. Hukuk

Hukuk eğitimi, yalnızca kanun maddelerini ezberlemekten ibaret değil. Öğrencilerin hukuk sistemini yorumlayabilmeleri, olayları analiz edebilmeleri ve güçlü muhakeme yeteneği geliştirmeleri gerekiyor. Ayrıca staj ve mesleki deneyim kazanma süreci de eğitimin önemli bir parçasını oluşturuyor.

6. İstatistik

İstatistik bölümü; diferansiyel ve integral hesap, lineer cebir, olasılık ve veri analizi gibi ileri matematik konularını içeriyor. Analitik düşünme ve bilgisayar becerileri bu alanda başarı için büyük önem taşıyor. Mezunlar ise finans, teknoloji, sağlık ve araştırma gibi birçok sektörde çalışma imkânı bulabiliyor.

7. Hemşirelik

Hemşirelik eğitimi, teorik bilginin yanı sıra yoğun uygulamalı eğitim de içeriyor. Öğrencilerin hasta bakımı, etik ilkeler, sağlık hizmetleri ve klinik uygulamalar konusunda yetkinleşmeleri gerekiyor. İnsan hayatına doğrudan dokunan bir meslek olması nedeniyle sorumluluk düzeyi oldukça yüksek.

8. Eczacılık

Eczacılık öğrencileri organik ve inorganik kimya, biyoloji, farmakoloji ve insan anatomisi gibi birçok alanda kapsamlı eğitim alıyor. Laboratuvar çalışmaları ve karmaşık ilaç formüllerini öğrenme süreci, bölümü en zorlu programlardan biri haline getiriyor.

9. Astronomi

Astronomi eğitimi, ileri düzey matematik ve fizik bilgisini zorunlu kılıyor. Öğrenciler; diferansiyel denklemler, lineer cebir ve görelilik kuramı gibi konuların yanı sıra gözlemsel çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yürütüyor.

10. Kimya

Kimya bölümü, yoğun laboratuvar çalışmaları ve kapsamlı teorik dersleriyle dikkat çekiyor. Öğrenciler milyonlarca organik kimyasal reaksiyonun temel prensiplerini öğrenirken, ileri düzey matematik ve fizik bilgilerini de uygulamak zorunda kalıyor. Deney raporları ve laboratuvar uygulamaları eğitimin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Oxford Royale Academy'nin araştırmasına göre bu bölümler, yoğun ders programları, uygulamalı eğitimleri ve yüksek sorumluluk gerektiren yapıları nedeniyle üniversite eğitiminin en zor programları arasında gösteriliyor.