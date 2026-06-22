2.4 milyon adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2026) bitti. Sınavın ikinci aşaması AYT ve YDT sınavları da dün yapıldı. 1 milyon 628 bin 200 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile 203 bin 679 adayın başvurduğu Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları bitti.

SORULAR KOLAY GELDİ

Uzmanlara göre, sınav sonuçlarını matematik ve öğrencinin analiz yeteneği belirleyecek. Türk Dili ve Edebiyatı soruları kolay ve orta zorlukta. Tarih, kolay. Coğrafya soruları bilgiyi, yorumlamayı içeren orta seviyedeydi. Fizik, kimya ve biyoloji testlerinde ayrıştırıcı sorular olmakla birlikte analiz yapabilen adaylar rahatlıkla çözer.

TRİGONOMETRİ ETKİSİ!

-Sınav, öğrencileri tamamen kilitleyen çok zor bir sınav değildi.

-Öğrenciyi şaşırtan, tuzak kuran, moral bozan bir sınav yapılmadı.

-Müfredattan bazı bölümleri çıkarılan trigonometri etkili olacak.

-3 türev, 3 integral ve 5 trigonometri sorusu sonuçları etkileyecek.