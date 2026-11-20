Irak'ın güneyinde yer alan El-Kadisiye Üniversitesi'nde kadın öğrencilere ders veren erkek profesörlerin bu görevden alınması protestolara neden oldu.

Uygulama, aktivistler tarafından Taliban benzeri bir cinsiyet ayrımı politikası olarak eleştirilirken, üniversite yöneticilerini şaşırtan gösterilere son iki haftada 400 kadar kadının katıldığı tahmin ediliyor.

Üniversite yönetimi, söz konusu adımın kadın ve erkeklerin "bir arada bulunmasını önlemek" amacıyla atıldığını ve kadın öğrencilerin aileleri tarafından talep edildiğini bildirdi.

Öğrenciler ise ailelerinin üniversiteye kayıt yaptırmadan önce de akademik kadroda erkeklerin bulunduğunu bildiklerini ve protestolarını desteklediklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLER ÖFKELİ

Öğrenciler, üniversite yöneticilerinin protestolarıyla alay ettiğini ve akademik danışmanlarını aniden kaybetmelerine yönelik endişelerini görüşmeyi reddettiğini dile getirdi.

Sosyal medyadaki bazı yorumcular da kadın öğrencileri, erkek profesörlerle "ahlak dışı ilişkiler kurmak" amacıyla hocalarının kalmasını istemekle suçladı.

Kadın öğrencilerden 22 yaşındaki Huda, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sınıf arkadaşlarımla birlikte gösteri yapmaya gittik ve Üniversite Rektörü Rahi el-Yasiri korumalarıyla yolumuzu kesti; korumalar da bizimle alay etmeye başladı. Bizi korkutmak ve daha sonra cezalandırmak amacıyla yüzlerimizin fotoğraflarını çekmelerini emretti."

Irak toplumunda kadın ve erkeklerin hala birlikte çalıştığını açıklamaya çalıştıklarını belirten Huda, rektöre "Hem erkekleri hem de kadınları tedavi eden doktorlar yok mu? Öyleyse neden erkek profesörlerin de bize ders vermesini engelliyorsunuz?" diye sorduklarını aktardı.

Huda'nın ifadesine göre El-Yasiri bu soruya, "Başınızı duvarlara vursanız bile profesörleri geri getirmeyeceğim" yanıtını verdi.

Öğrencilerin büyük bir kısmı, görevden alınan profesörlerin danışmanlığında yürüttükleri mezuniyet projelerine ve araştırmalara bağlı olduklarını vurguladı.

Profesörlerin öğretim yöntemlerine alıştıklarını ve hocaların da öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini bildiğini kaydeden öğrenciler, bu aşamada yerlerine başka isimlerin getirilmesinin süreci daha karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Kadın öğrenciler ayrıca, üniversite yönetimi tarafından bu değişiklikten memnun olmamaları halinde okulu bırakmaları gerektiğinin kendilerine söylendiğini aktardı.

Cardiff Üniversitesi'nde görev yapan Irak asıllı İngiliz feminist araştırmacı Balsam Mustafa, kadın öğrencilere "akademik hayatlarını etkileyen kararlara itiraz etme hakkı bulunmayan reşit olmayan bireylermiş gibi davranıldığını" söyledi.

KADIN HAKLARI İÇİN BİR DARBE

Mustafa, erkek profesörlerin bu görevden alınmasının ülkedeki kadın haklarına yönelik endişe verici bir eğilimin parçası olduğunu belirterek, bu durumun "abaya giyen kadın öğrencilerin övülmesine yansıyan, kadınların giyimi ve iffeti üzerine artan tartışmalarla" bağlantılı olduğunu ifade etti.

Iraklı avukat ve insan hakları aktivisti İsraa Salman ise kadınlara yönelik kısıtlamaları "toplumsal bir felaket" olarak nitelendirdi.

Salman, "Kadınların yeteneklerini bastırmaya ve kadınların pek çok alanda öncü roller üstlendiği, olağanüstü zihinler ve uzmanlıklar yetiştirmiş bir toplum olan Irak toplumunu Taliban yönetimindeki Kabil'e benzeyen bir yapıya dönüştürmeye yönelik girişimlerde bulunuluyor.

Bu durum Irak anayasasına ve ülkenin imzalayıp onayladığı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere aykırıdır" dedi.