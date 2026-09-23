Sayıştay’ın Kocaeli Üniversitesi’ne ilişkin 2025 yılı denetim raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Raporda, bazı öğretim elemanlarının “hasta danışmanlığı” adı altında hekimlik faaliyeti yürüttüğü ve elde edilen gelirlerin döner sermayeye aktarılmadığı belirtildi.

YÖNETİCİLERE MEVZUATA AYKIRI ÖDEME

Sayıştay incelemesinde, Sürekli Eğitim Merkezi müdürü ve müdür yardımcılarına katılmadıkları eğitimler için “eğitim, denetim ve belgelendirme ücreti” adı altında ödeme yapıldığı belirlendi.

Raporda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında bu yöneticilerin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı alabilecek kişiler arasında bulunmadığı vurgulandı. Üniversite yönetimi ise söz konusu faaliyetlerin yalnızca idari görevlerden ibaret olmadığını savundu. Sayıştay, bu açıklamanın ödemeleri mevzuata uygun hale getirmediği sonucuna vardı.

“HASTA DANIŞMANLIĞI” ADI ALTINDA HEKİMLİK

Rapordaki daha dikkat çekici tespit ise bazı öğretim elemanlarının faaliyetleriyle ilgili oldu.

Sayıştay, bazı öğretim elemanlarının şirketler aracılığıyla “hasta danışmanlığı” adı altında hasta kabulü, muayene, tıbbi değerlendirme, görüş verme ve tedaviye yönlendirme gibi hekimlik faaliyetleri yürüttüğünü belirledi.

Bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin üniversitenin döner sermaye hesaplarına aktarılmadığı kaydedildi.

SAYIŞTAY: KAMU MALİ KAYBA UĞRADI

Sayıştay, söz konusu gelirlerin döner sermaye sistemine aktarılmaması nedeniyle bilimsel araştırma payı, Hazine payı, birim payı ve vergi gibi kesintilerin yapılamadığını belirtti. Raporda, bunun döner sermaye gelirlerinin azalmasına ve kamunun mali kayba uğramasına neden olduğu ifade edildi.

Üniversite yönetimi ise öğretim üyelerine, kanunların izin verdiği haller dışında faaliyet yürütmemeleri gerektiğinin bildirildiğini açıkladı.