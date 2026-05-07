Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), yabancı öğrenciler üzerinden "kayıt borsası" skandalıyla gündeme geldi.

Üniversite yönetiminin, özellikle Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine yabancı uyruklu öğrencileri 20 bin dolar karşılığında usulsüz şekilde kaydettiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

Skandalın fitili, YÖK Denetleme Kurulu’nun milyonlarca liralık kamu zararına yol açan bir GES projesi soruşturması kapsamında eski yönetim kurulu üyelerini ifadeye çağırmasıyla ateşlendi. Ancak asıl çarpıcı detaylar, eski rektör Prof. Dr. Ali Gür’ün sosyal medya aracılığıyla paylaştığı WhatsApp yazışmaları ve belgelerle gün yüzüne çıktı.

'BEN REKTÖRÜM İSTEDİĞİMİ ALIRIM'

Gür’ün paylaşımları, üniversite içindeki yabancı öğrenci kontenjanlarının nasıl organize "menfaat ağına" dönüştürüldüğünü ortaya koydu. İddiaların odağındaki mevcut Rektör Arif Özaydın’ın, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin kontenjanların bir anda 80 kişiye çıkarılmasına yönelik itirazlarına, "Ben rektörüm, istediğim kadar alırım" şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü. Süreçte adı geçen bir diğer isim olan eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın ise fiziksel kapasite yetersizliğine rağmen bu artışları desteklediği ve muhalif akademisyenlere mobbing uyguladığı iddia edildi.

Belgeler, özellikle 2021-2024 yılları arasında Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu menşeli öğrencilerin "garantili kayıt" vaadiyle belirli aracı firmalar üzerinden sisteme dahil edildiğini gösteriyor. Eski Rektör Gür, bu dönemdeki kayıt evrakları titizlikle incelendiğinde, bu firmalarla hangi çıkarlar doğrultusunda iş birliği yapıldığının netleşeceğini savunuyor. Kamu ihale mevzuatının baypas edildiği GES projesiyle başlayan mali soruşturmanın, bu yeni "öğrenci borsası" itiraflarıyla birlikte çok daha derin bir boyut kazanması bekleniyor.