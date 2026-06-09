İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan bazı kamu görevlileri ile firma yetkililerinin örgütlü şekilde hareket ettiği öne sürüldü. İhbarın ardından elde edilen banka kayıtları, ihale dosyaları, fiziki takip tutanakları ve diğer deliller doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.

MAKAM ODASI TAHSİS EDİLDİ

İddialara göre, resmi bir görevi bulunmayan Ş.Ç. isimli kişi, üniversitedeki ihale süreçlerinde belirleyici rol üstlendi. Ş.Ç.'nin kamu görevlileri ve yüklenici firmalar üzerinde etkili olduğu, ihale ve ödeme süreçlerinin kendi onayı doğrultusunda yürütüldüğü ileri sürüldü. Ayrıca üniversitede kendisine makam odası tahsis edildiği ve fiilen yönetici gibi hareket ettiği iddia edildi.

‘ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ ARASINDA YER ALIYORLAR’

Soruşturma dosyasında, eski genel sekreter M.A., eski hastane başmüdürü Ö.Ö., eski mali hizmetler müdürü H.Z. ve EÜ Tıp Fakültesi Dekanı ile eski başhekim D.B.'nin de örgüt yöneticileri arasında yer aldığı öne sürüldü. Bazı kamu görevlilerinin ise kendileri veya yakınları adına kurulan şirketlere ihale verilmesini sağladıkları iddialar arasında bulunuyor.

FARKLI BİRİMLERE KAYDIRILDILAR

Yetkililer, satın alma birimlerinde örgütün talimatlarına uygun hareket edecek personelin görevlendirildiğini, süreci sorgulayabilecek çalışanların ise farklı birimlere kaydırıldığını değerlendiriyor.

BANKA HESAPLARINDA OLAĞAN DIŞI PARA HAREKETLERİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise kamu görevlilerinin banka hesaplarında tespit edilen olağan dışı para hareketleri oldu. İncelemelerde, bazı personelin hesaplarında ihale süreçlerinin ardından maaş gelirleriyle açıklanamayacak düzeyde artış yaşandığı belirlendi.

İHALELER AYNI FİRMAYA VERİLDİ

Öte yandan 2024 yılı Sayıştay raporunda da Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün ihale ve doğrudan temin işlemlerinde ciddi usulsüzlükler bulunduğu, üniversitenin yaklaşık 3,1 milyar lira zarara uğratıldığı ve ihalelerin büyük bölümünün aynı firmalara verildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

’26 AYRI EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER’

Soruşturma kapsamında, firma sahipleri ile kamu görevlilerinin örgütlü şekilde toplam 26 ayrı eylem gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Şüpheli firmaların 2020-2025 yılları arasında üniversiteden yaklaşık 2,5 milyar liralık ihale ve doğrudan temin aldığı, ancak ihaleye konu mal ve hizmetleri üretmedikleri iddia ediliyor.

Soruşturma çerçevesinde 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında EÜ Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ve eski hastane başmüdürü Ö.Ö.'nün de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.