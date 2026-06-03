Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin mezuniyet töreni öğrencilerin protestosuna sahne oldu.

Antalyagundem'de yer alan habere göre, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Gülbin Arıcı ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof'un konuşmaları sırasında kürsüye sırtını dönen öğrenciler, mezuniyet töreninin yapılış biçimini protesto etti.

Akdeniz Üniversitesi'nde her yıl geleneksel olarak stadyumda yapılan toplu mezuniyet törenleri, Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın rektörlük görevine gelmesinin ardından şekil değiştirirken, toplu mezuniyet töreni yerine her fakültenin mezuniyet töreni salonlarda yapılmaya başlandı.

Öğrenciler söz konusu duruma iki yıldır tepki gösterirken, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl yapılan mezuniyet töreninde öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof'un konuşması sırasında kürsüye sırtlarını döndü.

GAZETECİLİK BÖLÜM BAŞKANINDAN ÖĞRENCİLERE TEPKİ

Öğrenciler mezuniyet törenlerinin eğlenceye dönüştürülmesinin engellenmesine tepkilerini dile getirirken, Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Narin Tülay Şeker, “Gösterdiğiniz tepki, yaptığınız eylem... Keşke yaşanmasaydı. Keşke benim bölümümde yaşanmamış olsaydı en azından; üzüldüm" açıklamasını yaptı.