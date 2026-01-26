Kira beslenme ve günlük harcama... Hayat pahalılığı ile geçinemeyen üniversite öğrencileri dersten kalan zamanlarda da ev temizliği yapmaya başladılar.

İzmirli üniversite öğrencileri derslerinden arta kalan zamanlarda gündelik temizliğe gitmeye başladı. Öğrencilerin yaptığı iş sadece temizlik değil bahçe işleri ile de uğraşıyorlar.

Her geçen gün artan yaşam koşulları sebebiyle çalışmak zorunda kalan üniversite öğrencileri kurdukları internet sitesi için de destek istiyor.

SÖZCÜ TV Muhabiri Gamze Elçi öğrencilerin evine konuk oldu. Can Coşkun ile SÖZCÜ Ana Haber'e konuk olan gençler Gamze Elçi'nin sorularını yanıtladı.

Kimya Bölümü Öğrencisi Cihan Kılıç şunları söyledi:

"- Üniversiteye geçerken hepimiz yandal yaparız yurtdışına gideriz diye geliyoruz ben de böyle geldim. Belki YL yurtdışında yaparım hayalim vardı fakat maddi yükümlülükler insanın gözünün önünde oluyor. Ailem elinden gelen katkıyı yapıyor fakat yeterli olmuyor. Başka şehirde tüm olanakları kendini satın almak zorunda olunca her şey çok daha farklı oluyor. Sonra Öğrenci İşleri Temizlik ortaya çıktı."

"- Öğrencilerin çalışacağı yerler inanılmaz sömürü altında o yüzden kendimiz bir şey yapmamız lazım dedim. Hem arkadaşlarıma hem kendime faydalı olmak istedim. Bizim çalışma saatlerimiz çok özgür, temizlik bahçe sektörü de buna müsait vaktimizi ayırabiliyoruz. Çok ön yargı oldu, erkekler temizlik yapamaz diyenler oldu. Ön yargıları kıra kıra ilerliyoruz. Biz bu işi tüm Türkiye'de yapmak istiyoruz. Herkes hak ettiği işi yapsın diye bir internet sitesi geliştirdik."

"HAYALLERİM KIRILDI"

Fizik Öğrencisi Oktay Aydın da şu ifadeleri kullandı:

"- Ben yazın çalışmak istiyordum ve işler de asgari ücretin altındaydı. Cihanla tanıştım ve beraber çalışmaya başladık. Aslında fizik okuduğum için ben bilim aşığı bir insanım. Bilim insanı olmak hayalim vardı ama daha ilk yılımda maddiyat yüzüme vurdu. Hayallerim kırılmış hissediyorum."