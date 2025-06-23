CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üniversite rektörleri ve YÖK üyelerini doğrudan atama yetkisi veren düzenlemeye tepki gösterdi.

Eski AKP milletvekillerinden Mehmet Naci Bostancı, Necdet Ünüvar ve Nükhet Hotar’ın rektör olarak atanan isimler olduğunu hatırlatan Kanko, atamalardaki eş-dost ilişkilerine ve usulsüzlüklere de dikkat çekti. Birçok rektörün ya AKP eski milletvekili ya aday adayı olduğunu belirten Kanko şöyle devam etti:

YANDAŞ ÜRETİM MERKEZİ

“Üniversiteleri bilim üreten kurumlardan çıkarıp yandaş üretim merkezlerine dönüştürdüler. Birçok rektör AKP ile doğrudan bağlantılı. Kimisi milletvekili, kimisi aday adayı, kimisi eş, kimisi siyasi akraba... Bilim değil, sadakat esas alınarak rektör atanıyor. Mazhar Bağlı, Aşkın Asan, Cevdet Erdöl, Kemalettin Aydın, Mustafa Çalış AKP’li bağlantılı atamalar arasında.”

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Kanko, üniversitelerde yaşananlara ilişkin de şu örnekleri verdi: “Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin, döner sermayeden ayda 1 milyon 200 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Denizli PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, eşine sekreterlik kadrosu ayarladı, görevden alındı. Bu tablo sadece akademinin değil, ülkenin geleceğinin çöküşüdür.”

Naci Bostancı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı, AKP’den 4 dönem milletvekilliği ve AKP Grup Başkanvekilliği yaptı. İsrailli şarkıcı Linet’in iptal edilen konseri için “İsrail’e gösterilecek tepkinin adresi Linet değildir” çıkışını yapmıştı.

Mazhar Bağlı: Bir dönem AKP milletvekilliği ve uzun yıllar MKYK üyesi olan Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğünden YÖK tarafından alındı. Esenler Belediyesi bilim kurulu başkanlığı yapan Bağlı, üniversitede öğretim üyesi.

Necdet Ünüvar: İki dönem AKP milletvekilliği yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül’ün, 110 bin lira maaşla TBMM’de işe alındığı ortaya çıkmıştı. Ünüvar’ın oğlu da 2014’te bakanlık müşaviri olmuştu.

Nükhet Hotar: AKP’den 4 dönem milletvekili olan Nükhet Hotar ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne rektör oldu. 2024’te büyükelçi olarak atanan Hotar, DEÜ’de kişiye özel kadro iddiaları ve, çok sayıda usulsüz karara imza atmasıyla gündeme geldi.