Türkiye'deki üniversitelerde eğitim, iktisat ve fen-edebiyat fakültelerindeki bölümlerin çoğunun eğitim süresi üç yıla indirilecek. Düzenleme ile uygulama yükü daha az olan programların mevcut dört yıllık eğitim süresinin kısaltılması planlanıyor.

HANGİ FAKÜLTE VE BÖLÜMLER 3 YILA İNECEK?

Planlanan düzenlemenin eğitim fakülteleri, iktisat fakülteleri ve fen-edebiyat fakültelerindeki bölümlerin büyük bölümünü kapsaması bekleniyor. Bu fakültelerin yanı sıra sosyal bilimler, iletişim ve işletme alanlarındaki programların da Türkiye şartlarında üç yıla indirilmesi öngörülüyor.

TEORİK AĞIRLIKLI VE UYGULAMASI AZ ALANLAR SEÇİLDİ

Süre kısaltma çalışmasında bölümlerin ders içerikleri ve saha gereksinimleri dikkate alınıyor. Düzenlemenin teorik ağırlıklı, müfredatı çok yoğun olmayan ve uygulama yükü daha az olan alanlara odaklandığı belirtiliyor. Bu kriterler doğrultusunda bazı mühendislik bölümlerinin de üç yıllık eğitim kapsamına alınması bekleniyor.

HANGİ MESLEK GRUPLARI KAPSAM DIŞINDA KALACAK?

Yoğun pratik ve klinik uygulama gerektiren meslek grupları ise bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve mimarlık bölümlerinde eğitim süresi kısalmayacak.

KLİNİK VE PRATİK EĞİTİM SÜRELERİ KORUNUYOR

Uygulamalı eğitimin zorunlu olduğu ve mesleki yeterlilik için uzun süreli saha çalışması gerektiren programlarda mevcut sisteme devam edilecek. Söz konusu meslek gruplarının mevcut dört yıl veya daha uzun olan eğitim sürelerini koruması planlanıyor.