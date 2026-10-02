Instagram, TikTok ve YouTube'da video çekip milyarlar kazanan influencer'ların sırrı artık üniversitelerde öğretiliyor. İngiltere ve ABD’deki üniversitelerde açılan "İçerik Üreticiliği" bölümleri, kitle büyütmekten markalarla binlerce dolarlık anlaşmalar yapmaya kadar bu işin tüm inceliklerini diplomaya bağlıyor.

DERSLERDE MARKA ANLAŞMASI VE ALGORİTMAYI YÖNETMEK ÖĞRETİLİYOR

Akademi dünyası, sosyal medyanın küresel ölçekte dev bir sermayeye dönüşmesiyle birlikte harekete geçti. İngiltere'deki Nottingham Trent ve Brighton Üniversiteleri ile ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi, dijital dünyanın yeni mesleği için resmi lisans programlarını içeren dersler vermeye başladı. 2022 yılında kurulan bu bölümlerde öğrencilere yalnızca video kurgulamak değil, algoritmaları yönetmek, sadık bir kitle inşa etmek ve markalarla sponsorluk sözleşmeleri imzalamak gibi doğrudan gelir odaklı dersler veriliyor.

DİPLOMASINI ALIR ALMAZ PARA KAZANMAYA BAŞLADI

Bu bölümlerin ilk mezunlarından olan 21 yaşındaki Destiny McGowan, Nottingham Trent Üniversitesi'nden diplomasını alır almaz sektörde para kazanmaya başladı. Kendi hesabında moda içerikleri üreten ve TikTok canlı yayınlarında ürün satışı gerçekleştiren McGowan, üniversitenin sunduğu en büyük avantajın gelişmiş ekipman imkanı ve normal şartlarda 10 yılda ulaşılamayacak sektör ağı olduğunu belirtti.

YILLIK MAALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Fenomen olmak için üniversiteden diploma alabilmek faturası ise oldukça ağır. İngiltere'deki üniversitelerde bu 3 yıllık lisans eğitiminin yıllık ücreti 9 bin 790 sterlin (yaklaşık 634 bin TL) seviyesindeyken, 3 yıllık toplam maliyet 1,9 milyon lirayı aşıyor. ABD’deki Arizona Eyalet Üniversitesi’nde ise yıllık standart eğitim ücreti 14 bin 724 dolara (yaklaşık 721 bin TL) kadar çıkıyor.

HER 3 GENÇTEN 1’İ FENOMEN OLMAK İSTİYOR

Üniversitelerin bu cesur hamlesinin arkasında ise devasa bir sosyal medya ekonomisi yatıyor. Yalnızca YouTube ekosisteminin İngiltere ekonomisine yıllık 2,2 milyar sterlinlik katkı sağladığı vurgulanırken, ABD’de yapılan araştırmalar 18-30 yaş arasındaki her üç gençten birinin fenomen olma hayali kurduğu görüldü.

SEKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Peki bu kadar yüksek ücretler ödeyip diplomasını almak gerçekten gerekli mi? Sektörün emektarları ve akademisyenler bu konuda ikiye ayrıldı. Sektörün içindeki isimler, şirketlerin diploma sormadığını ve içerik üretmek için gereken tüm bilginin zaten internette ücretsiz olarak bulunduğunu söylüyor. Ancak sektöre yeni giren bazı üreticiler, bir diplomasının kendilerine net bir yol haritası çizdiğini belirterek eğitimi destekliyor.

‘ÖĞRENCİLERE ŞANSI ASLA ÖĞRETEMEYİZ’

Nottingham Trent Üniversitesi Bölüm Başkanı Jacky Gurr ise konuya farklı bir noktadan yaklaşıyor. Amaçlarının sadece 'influencer' yetiştirmek olmadığını, mezunların ajanslarda ve kurumsal şirketlerde içerik stratejisti olarak çalıştığını belirten Gurr, diploma hayali kuran gençleri uyarıyor. "Başarılı bir içerik üreticisi olmanın çok büyük bir kısmı şansa dayanıyor diyen Gurr, “Biz öğrencilere her şeyi öğretebiliriz ama şansı veya bir insanın kişiliğini asla öğretemeyiz” açıklamasında bulundu.