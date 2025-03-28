İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından üniversitelerdeki öğrenci eylemleri devam ediyor.

Gazi Üniversitesi’nde, öğrenciler İmamoğlu’na yönelik uygulanan haksız politikaları protesto etmek amacıyla bir araya gelmeye çalıştı. Ancak üniversite kampüsünde, ülkücü gruplar öğrencilere saldırarak tehditte bulundu. Ayrıca, öğrencilerin darp edildiği ve tehditlere maruz kaldığı belirtildi.

Saldırgan grup, "Gazi Direnişi" hesabının kurucusunu bulmaya çalışırken, okul duvarlarına kanlı tehdit yazıları yazdı. “Siz polise taş, biz size mermi”, “Kan koksun, Kan akacak” gibi korku dolu yazıların yanı sıra, dersliklerde de benzer tehditler yer aldı. “Gazi TEF teşkilat her yerde, Hepinizi tek tek bulacağız” ifadelerinin yer aldığı yazılar, öğrencilerin güvenliğini tehdit ederken, üniversite yönetiminin bu durumu görmezden gelmesi tepkilere yol açtı.

Cumhuriyet'in haberine göre, kalabalık grubun içerisindeki çoğu kişi Gazi Üniversitesi öğrencisi dahi değildi. Kampüste birkaç kişiyi darp ettiği iddia edilen grubun arkasında okulda çalışan özel güvenliklerin yürüdüğü, girişlerinde zorluk çıkarmadığı da ileri sürüldü.