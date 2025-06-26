Üniversite eğitiminde yeni dönem için hazırlıklar başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) programlarını revize yapay zekâ, tarım ve sağlıkta dijitalleşme ile programlarını yeniden revize edecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK, “Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü” imzaladı.

Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Protokol gereği, illerde oluşturulacak kurullarda üniversite ve sektör temsilcileri birlikte çalışacak. Bu kapsamda Türkiye genelinde 103 üniversitedeki 388 Meslek Yüksekokulu (MYO), bulundukları il ve ilçelerdeki TOBB’a bağlı 367 oda ve borsa ile eşleştirildi.

İş dünyasındaki bazı isimler meslek yüksekokullarında dersler verecek.