Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerine yönelik kişisel, sosyal ve aile yaşamına ilişkin eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla üniversitelere yazı gönderdi. Çalışmalar kapsamında müfredata "Gençler İçin Yaşam Becerileri" temalı bir ders eklenmesi de gündeme geldi.

YÖK'ün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında evlilik hazırlığında olan üniversite öğrencileri ve üniversite personeline "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" çerçevesinde eğitim verilmesi öngörülüyor. Üniversitelerde ayrıca "Aile Eğitim Programı" kapsamında eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat alanlarında 28 modülden oluşan eğitim ve seminerlerin verilmesi planlanıyor.

YENİ DERS MÜFREDATA GİRECEK

YÖK'ün yazısında, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir ders oluşturulması da yer aldı. "Gençler İçin Yaşam Becerileri" temasıyla hazırlanması planlanan dersin zorunlu veya seçmeli olarak üniversite müfredatlarına eklenmesi gündemde. Dersin uygun görülmesi halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile üniversiteler arasında ortak çalışma yürütülecek.

AİLELERE EĞİTİM VERİLECEK

"Modüler Aile Eğitim Programı" kapsamında anne ve babalara yönelik, en fazla 30 kişilik gruplarla 9 ila 12 hafta süren kapalı grup eğitimleri düzenlenebilecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik açık grup eğitimlerinde ise aile yaşamı, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişim konularında çalışmalar yapılması planlanıyor.