2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, yükseköğretim kurumlarına gelecek yıl için toplam 871 milyar 826 milyon 761 bin lirayı aşan ödenek ayrılması öngörülüyor. Üniversiteler arasında en yüksek bütçe payı ise 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesine ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2027 yılı için öngörülen ödenek tutarıyla üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı. Üniversiteye ayrılması planlanan bütçe, Avrupa Birliği Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Yargıtay, Sayıştay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Danıştay için öngörülen ödenekleri de geride bıraktı.

Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri ilk üçte

2027 yılı için en yüksek bütçe ayrılması planlanan üniversiteler sıralamasında Ankara Üniversitesini Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi izledi.

Hacettepe Üniversitesine 24 milyar 737 milyon 380 bin lira, İstanbul Üniversitesine ise 22 milyar 369 milyon 212 bin lira ödenek ayrılması öngörüldü.

Gazi Üniversitesi 21 milyar 503 milyon 167 bin lirayla dördüncü, Ege Üniversitesi ise 20 milyar 278 milyon 966 bin lirayla beşinci sırada yer aldı.

En yüksek bütçe ayrılması planlanan 20 üniversite

2027 yılı bütçe teklifinde en yüksek ödenek ayrılması öngörülen 20 üniversitenin sıralaması ve bütçe tutarları şöyle:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 25.990.811.000

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 24.737.380.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 22.369.212.000

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 21.503.167.000

EGE ÜNİVERSİTESİ 20.278.966.000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17.888.988.000

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 16.988.502.000

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 16.864.504.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 16.834.916.000

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 14.875.295.000

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 14.785.752.000

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 14.633.905.000

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 14.129.168.000

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 13.788.709.000

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 13.487.602.000

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 13.442.713.000

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 13.330.756.000

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 13.183.864.000

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 13.088.251.000

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 12.403.680.000

En düşük ödenek hangi üniversiteye ayrıldı?

2027 yılı bütçe teklifinde üniversiteler arasında en düşük ödenek, 253 milyon 74 bin lirayla Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ayrıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi için öngörülen ödenek ise 998 milyon 339 bin lira oldu.

Bütçe teklifinde Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 2 milyar 10 milyon 402 bin lira, Yükseköğretim Kalite Kuruluna ise 162 milyon 124 bin lira kaynak ayrılması planlandı.