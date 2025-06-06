30 yıl hapis istemiyle yargılanan Bakır, mahkemede üniversite öğrencisi olduğunu, Sur İlçesinde yaşadığını, bombaların bulunduğu poşetlerde parmak izinin çıkmasının doğal olduğunu savundu. “Diş Hekimliği fakültesinde okuyorum. Okulumdan geri kalmamak için tahliyemi istiyorum” dedi.
MAHKEME İNANDI
Sanığın savunmasını inandırıcı bulan mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Adli kontrolü ihlal eden Bakır, soluğu Kandil’de aldı. Terörist Bakır bombalı ve silahlı suikastlar, sabotaj eylemlerinden sorumlu oldu. İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin 4 milyon lira para ödüllü Sarı listede yer alan Bakır’ın, PKK’nın fesih kongresine delege olarak katıldığı ve Cemil Bayık’la birlikte konuşma yaptığı ortaya çıktı.