Times of India gazetesinin haberine göre, olay 5 Nisan 2025 tarihinde yaşandı...
Mezuniyet töreninde kürsüye çıkarak konuşma yapan Varsha Kharat, neşeli gözüküyordu.
Aniden kürsüde yığılan genç kızın yardımına sahnedeki diğer öğrenciler koştu.
Paranda’daki bir devlet hastanesine kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.
'KALPTEN SORUNLAR YAŞIYORDU'
Varsha Kharat’ın amcası, yeğeninin daha önce kalple ilgili sağlık sorunları yaşadığını ve yaklaşık yedi yıl önce bypass ameliyatı geçirdiğini belirtti.
Varsha’nın babası Dhanaji Kharat, bir ilçe konseyi okulunda öğretmenlik yapıyordu. Dhanaji Kharat, gazeteye verdiği demeçte, “Kalp ameliyatından sonra düzenli olarak ilaç kullanıyordu. Ancak Cuma günü üniversiteye yetişme telaşıyla günlük ilaç dozunu almayı unuttu” ifadelerini kullandı.