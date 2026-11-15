Bursa’nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın TIR’a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Karacabey ilçesi Bursa-İzmir kara yolu üzerindeki Kırsal Seyran Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murathan M.A. (25) yönetimindeki 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkış yapan Zafer A. idaresindeki 45 BAB 682 plakalı TIR’a çarptı.
20 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTELİ SUDENAZ KURTARILAMADI
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Murathan M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ergün Y. (24), Eylül S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit (20) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sudenaz Yiğit, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazada yaşamını yitiren Sudenaz Yiğit'in Ankara Altındağ nüfusuna kayıtlı olduğu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından TIR sürücüsü Zafer A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.