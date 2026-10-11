Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Karamuk, küçük yaşlarda başlayan otomobil tutkusunu 3 yıl önce mesleğe dönüştürdü. Edirne'de bir oto yıkamacıda çalışan Karamuk, aldığı eğitimlerin ardından araçlara pasta, cila, seramik kaplama ve boya koruma filmi (PPF) uygulaması yapmaya başladı.

Çocuk yaşlarda arkadaşlarıyla evcilik oynamak yerine babasına ait otomobile ilgi duyduğunu ve babasıyla aracı yıkadıklarını anlatan Karamuk, "Sürekli babamdan arabayla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Babamın uyuduğu zamanlarda otoparka inerek arabasını silip yıkamaya çalışıyordum" dedi.

Arabalara olan ilgisini bilen arkadaşlarının tavsiyesiyle oto yıkamacıda işe başladığını söyleyen Karamuk, hem üniversiteyi hem de çalışma hayatını birlikte götürdüğünü ifade etti. Sektörde kadın çalışanların az olduğunu belirten Karamuk, "Hiç kadın yok, olur mu, yapabilir miyim diye tereddüt ettim. Sonra kadın şoförler var, en azından kadın eli değmiş gibi bir hissiyat uyandırması açısından mantıklı olabilir dedim. Trafikte erkek sürücüler olduğu kadar kadın sürücüler de oldukça fazla. Kadın sürücüler, aracımı yıkamaya acaba ben mi götürsem, eşim mi götürse, ağabeyim veya babam mı götürse diye sürekli bir tereddütte kalıyor" diye konuştu.

Kadın çalışanların az olduğu bir bölüm olduğu için sektöre kadın eli değsin diye başladığını vurgulayan Karamuk, müşterilerin tepkilerini şöyle aktardı: "Başlarda gelen müşterilere araca uygulanan, bir cilada, bir kaplamada veya bir PPF uygulamasında neler olduğunu anlattığımda bir kadın müşterimiz, 'Sen nereden biliyorsun bunları' dedi. Ben yapıyorum dedim. Mutlu oldu. 'Kadın eli değiyor' dedi."

Sektörde 3 yıldır çalıştığını ve işiyle ilgili eğitimleri almayı sürdürdüğünü söyleyen Karamuk, hedefinin sertifikalarını alıp bütün eğitimlerini tamamladıktan sonra kendine ait bir iş yeri açmak olduğunu belirtti. Ailesinin yurt dışında yaşadığını ve oraya gitmeyi düşünebileceğini ifade eden Karamuk, "Türkiye dahil olmak üzere şubeleşmeye gidebilecek derecede büyük bir işletme sahibi olmak çok isterim. Bu sektörde cinsiyet ayrımı yok. Sektörün ne olduğu hiç fark etmez. Nasıl arabayı bir kadın, bir hanımefendi kullanabiliyorsa aynı zamanda bu arabanın iç dışından, pasta cilasından, motorundan veya herhangi bir elektronik aksamından, bilgili olmak kesinlikle çok çok daha mantıklı" dedi.

İşletme sahibi Nevzat Özel (41), kadın çalışanların sektörde fark yaratacağını düşündüklerini söyleyerek, "Sektöre girdiğimden beri hep bir kadın çalışanımızın burada fark yaratacağını düşünüyordum. Eski ortaklarımla beraber sürekli bunun tartışmasını da yapıyorduk. Tutar mı, tutmaz mı diye ama her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de 'neden olmasın' ile başladık. Neden bir uygulama kısmında, bir pasta-cila, seramik kaplama, cam filmi veya PPF neden yapamasınlar dedik. Sonrasında Zehra arkadaşımız geldi. Bir iş başvurusunda bulundu. Bu işe bir merakı olduğunu söyledi. Bizim de zaten böyle bir talebimiz vardı. İlk başta biraz heyecanlıydı ama zamanla üstesinden gelebileceğine inandığımız için biz de bu destek olmaya karar verdik. Olumlu dönüşler de aldık. Kadın müşterilerimiz merakla gelmeye başladılar. 'Gerçekten bu işi yapan bir kadın var mıymış' diye geldiler. İlk başta biraz korkuları vardı. Sonrasında kendi isteğiyle ve verdiğimiz eğitim doğrultusunda üstesinden geldi. Zamanla baktık pasta cilayı da yapabiliyor. Sonra bununla yetinmedi. 'Ağabey, seramik kaplamayı öğrenmek istiyorum' dedi. Seramik kaplamayı da öğrettik. Başarılı bir şekilde yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

Zehra Karamuk'un çalışmasıyla olumlu tepkiler aldıklarını da söyleyen Özel, "Sosyal medyada kadın çalışanınızın olduğunu görünce merakla gelmeye başlayan kadınlar oldu. Gerçekten yapabiliyor mu diye sırf deneme amaçlı araçlarını bırakanlar da oldu. Oturup merakla izleyenleri de gördük. Maddi manevi ekmeğini yemeye başladık. Biz de böyle bir şeye önayak olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz" dedi.