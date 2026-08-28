Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla İstanbul’da ev arayışına giren öğrenciler, yüzde 80’e varan kira artışlarının yanı sıra kentsel dönüşüm riski taşıyan binalar nedeniyle de mağduriyet tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

KİRALIK EV BULMAK ZORLAŞTI

Üniversitelilerin yoğun olarak tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli’de kiralık daire bulmak giderek zorlaşırken, yüksek kira fiyatları öğrencilerin bütçesini zorluyor.

BEŞİKTAŞ’TA KİRALAR 45 BİN LİRAYA FIRLADI

Geçen yıl Beşiktaş’ta yaklaşık 25 bin liraya kiralanan eski bir 2+1 dairenin aylık kirası bu yıl 45 bin liraya yükseldi.

Merkezi konumu ve yoğun talep nedeniyle eski binalardaki kiralar, dairenin konumu, durumu ve eşyalı olup olmamasına göre 80 bin liraya kadar çıkıyor.

ÖĞRENCİLERİ BEKLEYEN KENTSEL DÖNÜŞÜM TUZAĞI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, artan kira fiyatlarının yanı sıra öğrencileri bekleyen bir diğer tehlikenin ise “kentsel dönüşüm” oyunu olduğu belirtildi.

Kentsel dönüşüm desteklerinin yıl sonunda sona erecek olmasını fırsata çevirmek isteyen bazı ev sahiplerinin, riskli ve yıkım sürecine girecek binaları durumdan habersiz öğrencilere kiralamaya çalıştığı öğrenildi.