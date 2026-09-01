Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üniversite gençliğine yönelik stratejik bir hamleyi hayata geçirdi. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) çatısı altında yürütülen "Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı" kapsamında, belirlenen kriterleri karşılayan 500 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 TL tutarında burs desteği sağlanacak. Süreç, 1 Eylül 2026 itibarıyla resmen başladı.

Burs Başvuru Şartları ve Öğrenci Kontenjanı

Temmuz ayı başında duyurulan Araştırma Burs Programları’nın ilk ayağı olan başarı bursuna, 2025 veya 2026 YKS sonuçlarına göre ilk 100 binlik başarı dilimine giren adaylar katılabilecek. Bakanlıkça ilan edilen 41 farklı lisans bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler arasından başarı sırası en yüksek 500 kişi burs almaya hak kazanacak.

Eğitimine devam eden ve 2. sınıfa geçen adaylarda ise akademik başarı şartı aranıyor. Bu öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,50/4,00 veya 100'lük sistemde 65 olması gerekiyor. Şartları sağlayan adaylar, kendi bölümlerindeki YKS yerleştirme puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve kontenjan dahilinde burs listesine eklenecek.

Sadece Maddi Destek Değil: Uzmanlardan Mentörlük İmkânı

Program, gençlere yalnızca finansal bir katkı sunmakla kalmayacak. Bursiyer olarak seçilen öğrenciler, eğitim aldıkları disiplinlere ve gelecek hedeflerine uygun şekilde TENMAK bünyesindeki deneyimli araştırmacı ve uzmanlarla eşleştirilecek. Böylece öğrencilere akademi ve sektör deneyimini aktaracak güçlü bir mentörlük ağı kurulacak.

Bakan Bayraktar: "Tam Bağımsız Enerji İdeali İçin Gençlerimizin Yanındayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gençleri burs programına başvurmaya davet etti. Türkiye'nin kritik alanlardaki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına vurgu yapan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS’de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkanı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum."

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı’na katılmak isteyen adaylar, başvurularını https://burs.tenmak.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler.