CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasının üzerinden bir ay geçti. Üniversiteliler birinci ay olduğu için Saraçhane'ye yürümek istedi. Polis tarafından engellenen öğrenciler Beyazıt Meydanı'nda ablukaya alındı.
Öğrenciler, saat 17.00 sıralarında Beyazit Meydanı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin tamamı bir araya gelmeden çok sayıda polis, Saraçhane güzergâhına giden yolları kapattı.
Saraçhane yürüyüşü engellenen üniversiteliler Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaptılar.