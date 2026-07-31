Yapay zekâ sektöründe yetenek savaşı yeni bir boyuta taşındı. Artık ne doktorlar ne de avukatlar en yüksek başlangıç maaşlarını alıyor.

Dünyanın önde gelen yapay zekâ şirketleri ile Wall Street'in dev yatırım firmaları, matematik dehalarını kadrolarına katabilmek için ilk yıldan 1,5 milyon dolara (71 milyon 287 bin lira) maaş paketleri sunuyor.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, gelişmiş matematiksel modellerle yatırım yapan Jane Street ve Optiver gibi kantitatif işlem şirketleri ile OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ devleri, prestijli üniversitelerden mezun olan sınırlı sayıdaki üst düzey matematikçileri işe almak için yoğun bir rekabet içinde.

Hisse paketleri bile veriliyor

Sektörde giriş seviyesindeki maaş paketleri artık 350 bin (yaklaşık 17 milyon lira ila 500 bin dolar (yaklaşık 24 milyon lira) arasında değişiyor. Bu rakam çoğu zaman bununla sınırlı kalmıyor. Şirketlerin sunduğu ikramiye ve hisse paketleriyle birlikte bazı yeni mezunların ilk yıl toplam kazancı 1,5 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Birkaç yıl içinde yıllık gelirin 1 milyon doların üzerine çıkması ise artık olağan kabul ediliyor.

New York merkezli işe alım danışmanlık şirketi Stabil Search'ün kurucusu Matt Stabil, "Birkaç yıl önce yeni işe başlayan birinin 1 milyon dolar kazanması sıra dışıydı. Bugün ise bu rakam kimseyi şaşırtmıyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre bu maaş yarışı, üretken yapay zekânın yükselişiyle hız kazandı. OpenAI'nin ChatGPT'yi piyasaya sürmesinin ardından büyük dil modellerinin geliştirilmesi için ileri düzey matematik bilgisine sahip uzmanlara duyulan ihtiyaç önemli ölçüde arttı. Aynı yetenek havuzuna ihtiyaç duyan kantitatif finans şirketleri de rekabeti daha da kızıştırdı.

"Transfer savaşı"

Nicel finans alanında işe alım danışmanlığı yapan Kevin Casata, mevcut ortamı profesyonel sporcular için verilen transfer savaşına benzetti. Casata'ya göre şirketler, en başarılı yaz stajyerlerini rakiplerine kaptırmamak için mevcut ücret politikalarının çok üzerinde teklifler sunuyor ve öğrenciler mezun olmadan aylar önce onları kadrolarına katmaya çalışıyor.

Bu agresif işe alım stratejisinin arkasında ise sektörün elde ettiği devasa kârlar bulunuyor. Jane Street, yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyar dolar net kâr açıkladı. Şirket, görece küçük çalışan kadrosuna rağmen Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi dev yatırım bankalarını geride bırakan bir performans sergiledi.

Sadece yüksek maaş vermiyorlar

Şirketler yalnızca yüksek maaşlarla değil, farklı etkinliklerle de matematik dehalarının dikkatini çekmeye çalışıyor. Lise matematik olimpiyatlarına sponsor olunuyor, satranç ve Rubik Küpü turnuvaları düzenleniyor, üniversite öğrencilerine yönelik özel organizasyonlar gerçekleştiriliyor.

Optiver ise işe alım stratejisini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Şirket, yeni çalışanlarının yaklaşık yüzde 70'ini yaz staj programlarından seçiyor. Uzun vadeli plan ise tüm işe alımları stajyer havuzundan gerçekleştirmek ve en başarılı adayları mezuniyetlerinden bir yıldan uzun süre önce bünyeye katmak.

Öte yandan akademi dünyasında bu gelişmeler endişeyle izleniyor. Bazı akademisyenler, saf matematik ve temel bilim araştırmalarına katkı sağlayabilecek üstün yetenekli gençlerin, çok yüksek maaşların cazibesi nedeniyle üniversiteler yerine özel sektöre yönelmesinin uzun vadede bilimsel üretimi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.