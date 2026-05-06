1960’lı yıllarda Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Yak-40 modeli, kısa mesafeli yolcu taşımacılığı için üretilmişti. Üç motorlu yapısıyla dikkat çeken uçak, uzun yıllar boyunca Sovyet coğrafyasında ve Doğu Avrupa’da kullanıldı. Brezilya’daki örneğin ise daha sonra eğitim amacıyla üniversiteye bağışlandığı ifade ediliyor.

YILLARDIR AÇIK ALANDA BEKLİYOR

Uçağın uzun süredir açık alanda bırakılması nedeniyle ciddi şekilde yıprandığı belirtiliyor. Paylaşılan görüntülerde camların kırıldığı, kokpit bölümünün zarar gördüğü ve bazı parçaların söküldüğü dikkat çekiyor. Gövdenin içinde ise kuşların yuva yaptığı görülüyor.

Uzmanlara göre uzun yıllar bakım yapılmadan açık alanda bırakılan uçaklarda nem, sıcaklık değişimleri ve paslanma ciddi hasarlara neden oluyor. Özellikle metal yüzeylerde oluşan çürümenin zamanla yapısal sorunlara yol açabildiği ifade ediliyor.

BİR DÖNEM EĞİTİM İÇİN KULLANILIYORDU

Üniversite bünyesinde bir dönem teknik eğitim ve incelemelerde kullanılan uçağın, ilerleyen yıllarda artan bakım maliyetleri nedeniyle tamamen devre dışı bırakıldığı belirtiliyor. Uçağın restorasyonunun ise oldukça yüksek maliyet gerektirdiği ifade ediliyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası uçağın yeniden restore edilip edilmeyeceği tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar uçağın havacılık tarihi açısından korunması gerektiğini savunurken, bazıları ise artık kurtarılamayacak durumda olduğunu düşünüyor.