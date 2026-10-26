Sakarya Üniversitesi kampüsü içerisinde yaşanan skandal olay, öğrenciler arasında endişeye neden oldu.

KAMPÜSTE CİNSEL SALDIRI

İddiaya göre, dün saat 20.20 sıralarında F.I. isimli kız öğrenci, arkadaşı M.Ü. ile birlikte Teknokent yönüne yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cinsel saldırısına uğradı.

YERE YATIRIP ORMANLIK ALANA SÜRÜKLEDİ

Saldırıya uğrayan öğrencinin beyanına göre şüpheli, kendisine sarılarak yere yatırdı ve ormanlık alana sürükledi. F.I. ve arkadaşının direnmesi üzerine şahsın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

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Olayın ardından E.M. ve K.Ç. isimli iki kız öğrencinin çektiği videoda, kampüsteki güvenlik sorunlarına dikkat çekildi.

Öğrenciler, Sakarya Üniversitesi'ndeki karanlık yolların aydınlatılmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor. Skandal olayın ardından emniyet ve savcılık harekete geçti. Ekipler, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için kampüs içi ve güzergahtaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.