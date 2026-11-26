İngiltere’nin Shrewsbury kentinde yaşayan 21 yaşındaki Tia Williams, akranları üniversite hayalleri kurarken alışılmışın dışında bir yol seçerek kasaplık mesleğine yöneldi.

Evinin mutfak masasında et paketleyerek başladığı girişimini ülke geneline sipariş gönderen bir markaya dönüştüren genç girişimci, bugün ayda yaklaşık 3 bin sterlin (yaklaşık 200 bin lira) gelir elde ediyor.

Çocukluk yıllarında veteriner olmayı hayal eden Williams, hafta sonları yerel bir çiftlikte çalışırken kasaplık mesleğiyle tanıştı. Henüz 12 yaşındayken et işleme süreçlerine dahil olan genç kız, bu alana duyduğu büyük ilgi nedeniyle pazartesi günleri okuldan kaçıp yerel mezbahaya gitmeye başladı.

LADbible'a konuşan Williams, o günleri şu sözlerle anlattı: "Öğretmenim sürekli hasta olduğumu sanıyordu. Annem ve babam ise bu duruma ses çıkarmıyordu; çünkü mezbahada geçirdiğim bir günde, okulda bir haftada öğreneceğimden çok daha fazlasını öğrendiğimi biliyorlardı."

Kasaplık eğitimi aldı

16 yaşına geldiğinde önce tarım bölümüne kaydolan Williams, kısa süre sonra karar değiştirerek kasaplık eğitimine geçiş yaptı. Bu süreçte bir çiftlik dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı ve aylık 800 sterlin (yaklaşık 53 bin lira) kazanarak mesleğin inceliklerini öğrendi.

Zamanla geyik avcılığına da merak saran genç kadın, 2024 yılında ilk kez kendi mutfak masasında geyik eti işledi. Hazırladığı 40 sterlinlik et paketlerini önce ailesine ve yakın çevresine sattı. Talebin arttığını görünce bir etiket yazıcısı ile vakumlu paketleme makinesi satın alarak "TW Game" adını verdiği kendi markasını kurdu.

Ülke geneline sipariş gönderiyor

Yerel pazarlardaki satışlarla aylık gelirini 400 sterlin (yaklaşık 26 bin lira) seviyesine çıkaran Williams, kurduğu çevrimiçi mağaza ile işini büyüttü. Ürün yelpazesine geyik etinin yanı sıra sülün, keklik ve tavşan etini de ekleyen genç girişimci, artık ülkenin 4 bir yanına haftada ortalama on sipariş gönderiyor.

İş yükünün artmasıyla birlikte marketteki işinden ayrılan Williams, yerel bir çiftlikte kiraladığı odayı profesyonel bir et işleme atölyesine dönüştürdü. Haftanın üç günü organik sığır yetiştiriciliği yapan bir çiftlikte de çalışan genç kadın, yoğunluktan dolayı ava çıkamadığı zamanlarda ise avcı arkadaşlarından et tedarik ediyor.

Hedefi kendi kasap dükkanını açtı

Yakın zamanda Shropshire Tarım Ödülleri'nde "Sürdürülebilirlik Ödülü"ne layık görülen Williams, şimdilerde müşterilerinin doğrudan gelip alışveriş yapabileceği kendi kasap dükkanını açmaya hazırlanıyor.

Yaptığı işten büyük keyif aldığını belirten Williams, "Tükettiğim yiyeceklerin nereden geldiğini bilmeyi seviyorum. Masa başı ve evrak işleri bana hiçbir zaman çekici gelmedi. Her zaman doğada olmak ve ellerimle çalışmak istedim" diyerek başarısının sırrını özetliyor.