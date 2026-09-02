Geçimini sağlamak için masa başında çalışmak istemeyen 27 yaşındaki genç, ani bir kararla üniversiteyi bırakıp direksiyonun başına geçti. İngiltere’de TIR şoförü olarak çalışmaya başlayan genç, yılda 60.000 sterlin (3.915.232 TL) ayda ise 5.000 sterlin (279.754 TL) kazanmaya başladı.

GEZEREK SERVET KAZANIYOR

Üniversite okumak istemeyen genç, direksiyon eğitimi alarak 4 yıl boyunca gerekli tüm belgelerini tamamladı. Masa başında tüm gün dört duvar arasında çalışmak istemediğini söyleyen İngiliz genç, "Bütün hayatımı bir sınıfta ya da ofiste oturarak geçiremezdim. Üniversitesi bitirseydim bu kazanç seviyesine ulaşmam yıllarımı alırdı" dedi. Gezerek çalışan genç soför, gerektiğinde günlerce yollarda kalarak yüksek kazanç elde ediyor.