Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Çinli teknoloji üreticileri amiral gemisi kadrolarında düzenlemeye gidiyor. Xiaomi'nin kamera odaklı Ultra serisini geçici olarak askıya alacağı, Oppo ve vivo'nun ise Ultra takılı modellerini sadece Çin pazarında satışa sunmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

XİAOMİ 18 ULTRA PLANLARI İPTAL EDİLDİ

Sektör kaynaklarından Kartikey Singh'in aktardığı detaylara göre Xiaomi, önümüzdeki yıl pazara sunacağı amiral gemisi serisinde "Ultra" modeline yer vermeyecek. Dört farklı model yerine Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max olmak üzere üç seçeneğin sunulacağı, serinin en üst modelinin ise Pro Max olacağı ifade ediliyor.

Kararın arkasında, yükselen bellek fiyatları ile 200 MP çözünürlüklü dörtlü kamera sistemi gibi donanımların bir araya gelmesiyle oluşacak cihaz maliyetinin tüketici bütçesini aşacağı öngörüsü yer alıyor. Şirketin, parça fiyatlarının normale dönmesi beklenen 2027 sonu veya 2028 başında Xiaomi 19 Ultra modeliyle seriyi tekrar başlatmayı hedeflediği kaydediliyor.

OPPO VE VİVO GLOBAL PAZARDAN ÇEKİLMEYİ PLANLIYOR

Benzer maliyet baskılarıyla karşılaşan Oppo ve vivo'nun da küresel dağıtım planlarında değişikliğe gideceği bildiriliyor. Geçtiğimiz dönemde Find X9 Ultra ve X300 Ultra modellerini küresel pazarda satışa çıkaran markaların yeni nesil ürünlerde strateji değiştireceği öngörülüyor.

Webtekno'nun aktardığı bilgilere göre 2027'nin ilk yarısında tanıtılması beklenen Oppo Find X10 Ultra ve vivo X500 Ultra modelleri yalnızca Çin pazarında erişilebilir olacak. Söz konusu iddiaların gerçekleşmesi halinde, Çin dışındaki pazarlarda "Ultra" unvanını koruyan tek model Samsung Galaxy S27 Ultra kalacak; diğer üreticiler ise rekabete Pro Max modelleriyle devam edecek.