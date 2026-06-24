Söz konusu karardan ülkenin en yaygın altı büyük perakende zinciri etkilendi. Geri çağrılan tüm yemeye hazır meyve kapları, atıştırmalık paketleri ve meyve şişlerinin son kullanma veya tüketim tarihlerinin 23 ya da 24 Haziran olduğu açıklandı.

RİSK ALTINDAKİ ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Daily Mail'in haberine göre, tedarikçi firmanın Salmonella şüphesiyle raflardan toplattığı ürün grupları ağırlıklı olarak şu paketlerden oluşuyor:

-Kivi, kavun, çilek ve portakal içeren karışık hazır meyve kapları

-Farklı gramajlarda paketlenmiş dilimli Pink Lady elma paketleri

-Kivi, karpuz, mango ve ananas parçalarından oluşan meyve şişleri ve atıştırmalık ambalajları

FSA, ilgili perakende mağazalarının tamamında satış noktası bildirimlerinin yayınlanacağını ve müşterilerin mağaza içinde de bilgilendirileceğini duyurdu.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR VE KİMLER RİSK ALTINDA?

Dünya genelinde gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenlerinden biri olan Salmonella bakterisi; ateş, ishal ve mide krampları gibi semptomlara yol açıyor. Genellikle hayvansal gıdalarla yan yana getirilse de taze meyve ve sebzeler de üretim, nakliye veya paketleme sürecindeki etkenler nedeniyle kontaminasyon (bulaşma) kaynağı olabiliyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), belirtilerin kontamine yiyeceğin tüketilmesinden saatler veya günler sonra başlayabileceğini aktarıyor. FSA yönergelerine göre; küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri kişiler ile bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin bu enfeksiyondan ciddi şekilde hastalanma riski daha yüksek bulunuyor.

TÜKETİCİLERİN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Gıda Standartları Ajansı (FSA), bahsi geçen tarihlerdeki paketli meyveleri satın almış olan tüketicilerin bu gıdaları kesinlikle tüketmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Yetkililer, müşterilerin bu ürünleri herhangi bir alışveriş fişi ibraz etme zorunluluğu olmaksızın satın aldıkları mağazalara iade ederek ücretlerinin tamamını geri alabileceklerini açıkladı.