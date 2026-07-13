Akademisyen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Türkiye ile Avrupa arasındaki depozito sistemi fiyat farkını ortaya koyan dikkat çekici bir hesaplama gerçekleştirdi. Elindeki pet şişeleri Türkiye'deki geri dönüşüm otomatlarına teslim etmek yerine yurt dışına götürmeyi tercih eden Özkara, tüm seyahat giderlerini karşılamasının ardından net kazanç sağladı.

UÇAK BİLETİ VE HARÇ DÜŞÜLDÜ GERİDE NET KAR KALDI

Gerçekleştirilen denedin finansal tablosuna göre, Avrupa seyahati kapsamındaki gidiş-dönüş uçak bileti için 6.000 TL, yurt dışı çıkış harcı için ise 1.250 TL ödeme yapıldı. Toplanan pet şişelerin Avrupa’daki depozito makinelerine atılması sonucunda ise tanesi 0.25 centten toplam 13.400 TL gelir elde edildi. Bin şişenin net maliyetinin 1000 lira olduğunu belirten Özkara kalan 12.400 liralık tutarı şöyle hesapladı:

Ulaşım ve yasal harç giderleri çıkarıldığında, işlem sonucunda 6.150 TL net kâr elde ettiğini belirtti.

Harcama / Gelir Kalemi Tutar (TL) Gidiş-Dönüş Uçak Bileti -6.000 TL Yurt Dışı Çıkış Harcı -1.250 TL Toplam Elde Edilen Gelir +13.400 TL Net Kâr +6.150 TL

TÜRKİYE'DE KALSAYDI 1000 LİRA KAZANACAKTI

Yapılan bu çalışma, iki bölge arasındaki geri dönüşüm teşvik bedelleri arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koydu. Özkara'nın hesaplamalarına göre; aynı miktardaki pet şişelerin Türkiye'deki depozito otomatlarına teslim edilmesi halinde elde edilecek toplam tutar yalnızca 1.000 TL seviyesinde kalacaktı.