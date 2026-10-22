Yaklaşık 8 bin çalışanla yolları ayırmayı planlayan otomotiv şirketi, 50 bin personeline özel tazminat paketlerini inceleyebilecekleri dijital bir portal açtı.

ÇALIŞANLAR ÇOK İLGİ GÖSTERİNCE SİSTEM KİLİTLENDİ

Ancak çalışanların programa gösterdiği devasa ilgi, sistemin kilitlenmesine ve yeni başvuruların geçici olarak durdurulmasına yol açtı.

ERKEN VEDAYA 'TURBO BONUS' DESTEĞİ

İstihdam azaltımını hızlandırmak isteyen şirket, çalışanlarına iki farklı ayrılış takvimi sundu: 31 Mart 2027 ve 31 Ekim 2027. Süreci öne çekip ilk tarihi seçen personele, standart kıdem tazminatına ek olarak "Turbo Bonus" adı altında ekstra prim ödenmesi kararlaştırıldı.

Ödemelerin esnekliği de dikkat çekiyor; çalışanlar hak ettikleri tutarı toplu ödeme, taksitli planlama, emeklilik fonu katkısı veya sigorta yatırımı şeklinde alabilecek.

MASADAKİ TEKLİFLER 650 BİN EUROYU BULDU

Tazminat tutarlarının belirlenmesinde personelin maaşı, yaşı ve kıdem süresi belirleyici rol oynuyor.

Şirkette uzun yıllar görev yapmış ve yüksek pozisyondaki bazı çalışanlar için hazırlanan özel tekliflerin 650 bin euro seviyesini aştığı belirtiliyor. Standart bir rakam olmayan bu üst limit için şirket yönetiminden resmi bir doğrulama gelmezken, 55 yaşını dolduran personelin emeklilik haklarını ve indirimli araç alma imkanlarını koruyacağı kaydediliyor.

KÜRESEL OTOMOTİVDE DEĞİŞİM DALGASI

BMW’nin attığı bu adım, pazardaki dengelerin değişmesiyle birlikte tüm sektörü saran küresel daralmanın bir parçası. Benzer bir küçülme ve yeniden yapılanma sürecinden geçen Porsche yaklaşık 5 bin kişilik pozisyonu gözden geçirirken, Jaguar Land Rover da çalışanlarına gönüllü ayrılık paketleri sunmaya devam ediyor.