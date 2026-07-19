Teknoloji yazarı ve analist Ed Zitron, yapay zeka (AI) sektörünün geleceğine dair sarsıcı bir rapor yayımladı. Zitron, yaklaşık 15 bin kelimelik kapsamlı analizinde, sektörün öncü şirketi OpenAI’ı 2008 küresel krizini tetikleyen "Lehman Brothers"a benzetti ve şirketin sürdürülemez iş modelinin tüm küresel teknoloji ekonomisini çökertebileceği uyarısında bulundu.

"KOCA BİR BALON"

Son yıllarda tüm küresel ekonomiyi derinden etkileyen ve dev yatırımlara sahne olan yapay zeka sektörü, bir süredir "Yeni bir teknoloji balonu mu yaşanıyor?" sorusuyla çalkalanıyor. Sektöre yönelik şüpheci yaklaşımıyla tanınan Zitron, asıl tehlikenin genel bir AI balonundan ziyade doğrudan bir "OpenAI balonu" olduğunu savunuyor.

Analize göre, ChatGPT'nin 2022'deki çıkışıyla birlikte OpenAI, tüm üretken yapay zeka ekosisteminin "güven merkezi" haline geldi. Yatırımcıların veri merkezlerine akıttığı milyarlarca dolar, NVIDIA donanımlarına duyulan doymak bilmez talep ve yapay zeka girişimlerine biçilen rekor değerlemeler, büyük ölçüde OpenAI'ın gelecekte kârlı bir yapıya kavuşacağı varsayımına dayanıyor. Zitron, bu varsayımın çökmesi halinde yaşanacakların sadece OpenAI'ı değil; veri merkezi operatörlerinden bulut şirketlerine kadar tüm ekosistemi yıkıcı bir zincirleme etkiyle vuracağını iddia ediyor.

AÇIK HEDEF OLDULAR

Raporda dikkat çekilen bir diğer kritik nokta ise OpenAI'ın etrafında örülen devasa altyapı ekosistemi. Microsoft, Google, Meta, Amazon, Oracle ve CoreWeave gibi devlerin, yapay zeka talebinin yıllarca artacağı beklentisiyle yaptıkları uzun vadeli kiralamalar ve devasa kredilerle finanse edilen projeler büyük risk altında. Zitron'a göre, yapay zekaya olan yatırım iştahı azalırsa, ilk ve en büyük darbeyi yüksek piyasa değerleri bu beklentilere bağlanan altyapı sağlayıcıları alacak.

Zitron, benzer sürdürülebilirlik ve maliyet risklerinin yüksek maliyetli modeller geliştiren Anthropic gibi diğer yapay zeka şirketleri için de geçerli olduğunu belirtse de, pazar payı ve yarattığı etki nedeniyle OpenAI'ı asıl kilit taşı olarak görüyor. Sektördeki bazı analistler Zitron'un bu karamsar tablosuna itiraz etse de, rapor yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair endişeleri yeniden ve güçlü bir şekilde gündeme taşımış durumda.

Ed Zitron, OpenAI'ın uzun vadede ayakta kalamayacağını üç temel nedene dayandırıyor:

Giderek Artan Çıkarım (Inference) Maliyetleri: ChatGPT gibi platformlarda kullanıcı sayısı arttıkça, her yeni sorgu daha fazla işlem gücü, sunucu maliyeti ve elektrik tüketimi gerektiriyor. Kurumsal gelirler, bu devasa altyapı maliyetlerini karşılayacak hızda artmazsa, büyüme şirketin zararını katlayarak artıracak.

Nakit Akışını Aşan Sermaye Harcamaları: Mevcut durumda sektördeki en büyük gider kalemi artık model eğitiminden çıktı; dev veri merkezlerinin inşası, donanım alımları ve sürekli çalışan altyapılara dönüştü. Doğrudan ve hızlı bir nakit getirisi olmayan bu ağır yatırımlar, büyüme modelinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Dış Finansmana Aşırı Bağımlılık: OpenAI, faaliyetlerini sürdürebilmek için sürekli olarak yeni yatırım turlarına muhtaç durumda. Küresel piyasalarda risk iştahının azalması veya finansman koşullarının zorlaşması, şirket üzerindeki baskıyı kritik seviyelere taşıyabilir.