İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Yağıştan etkilenen isimlerden biri de astrolog Nuray Sayarı oldu.

Şiddetli yağışın ardından Sayarı’nın lüks villasının bahçe katındaki tavan çöktü. Evde meydana gelen hasarı takipçileriyle paylaşan Sayarı, yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Ünlü astrolog, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, bahçe katında tavan çöktü. Ben 54 yaşındayım, böyle bir yağmur fırtınası görmedim.”

HAVUZ SUYU EVE TAŞTI

Yağışın neden olduğu bir diğer sorun ise havuzun taşması oldu. Havuz suyunun evin içine kadar ulaştığını belirten Sayarı, geceyi kabus gibi geçirdiklerini söyledi.

Sayarı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Havuz evin içine taştı. Allah daha büyük felaketlerden korusun, kabus gibi bir gece geçirdik.”