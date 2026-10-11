İngiltere'nin tanınmış ayakkabı perakende zincirlerinden Wynsors World of Shoes, artan maliyetlerin gündemde olduğu dönemde mağaza sayısını azaltma kararı aldı. Ülke genelinde yaklaşık 47 şubeyle faaliyet gösteren şirket, 17 mağazasını kapatmayı planlıyor. Lancashire bölgesindeki Bacup mağazası faaliyetlerini sonlandırırken kapanış öncesinde ürünlerde yüksek oranlı indirimler uygulandı.

AYAKKABI DEVİ 17 MAĞAZASINI KAPATIYOR

İngiltere'de uzun yıllardır ayakkabı perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Wynsors World of Shoes, mağaza ağını küçültme planını uygulamaya başladı. Yaklaşık 47 mağazası bulunan zincirin 17 şubesinin kapatılması planlanıyor. Özel sermaye yatırım şirketi Modella Capital'in sahibi olduğu markanın bu kararı, kira ve istihdam maliyetlerinin azaltılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından gündeme geldi.

KAPANAN MAĞAZADA YÜZDE 50 İNDİRİM

Şirketin Lancashire bölgesindeki Bacup mağazasında kapanış öncesinde indirim kampanyası düzenlendi. Bazı ayakkabı modellerinde yüzde 50'ye varan fiyat indirimleri uygulanırken Kickers marka okul ayakkabılarının fiyatlarında yüzde 30 düşüş yapıldı. Mağazanın kapanış tarihi yaklaştıkça kampanyadaki indirim oranlarının artırıldığı bildirildi. Bacup şubesi, kampanyanın ardından faaliyetlerini sonlandırdı.

DİĞER MAĞAZALAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Wynsors World of Shoes'un kapatmayı planladığı 17 mağazadan Bacup şubesi faaliyetlerini durdururken diğer mağazaların kapanış tarihleri henüz netleşmedi. Şirketin hangi şubeleri hangi tarihlerde kapatacağına ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı. Mağaza ağının küçültülmesiyle birlikte zincirin İngiltere'deki perakende faaliyetlerini daha az sayıda şubeyle sürdürmesi planlanıyor.

ARTAN MALİYETLERİN ARDINDAN KARAR ALINDI

Wynsors World of Shoes'un sahibi Modella Capital, yılın başlarında kira ve istihdam maliyetlerinde kesintiye gidilmesine yönelik değerlendirmeleri gündeme getirmişti. Bu sürecin ardından mağaza sayısının azaltılması kararlaştırıldı. Şirketin 17 şubeyi kapatma planı, perakende operasyonlarının yeniden düzenlenmesine yönelik adımlar arasında yer aldı.

ŞİRKETİN GELECEĞİ NE OLACAK?

Wynsors World of Shoes'un açıkladığı mağaza kapatma planı, şirketin bütün faaliyetlerini sonlandıracağı anlamına gelmiyor. Mevcut bilgilere göre zincir, mağaza ağını küçültmeye hazırlanıyor. Şirket hakkında kesinleşmiş bir iflas kararı bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Diğer şubelerin kapanış tarihleri ve şirketin yeni mağaza yapılanmasına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.