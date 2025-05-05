Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Skechers, borsadan çekilerek özel mülkiyete geçecek. Bu gelişme, şirketin yönetim yapısında ve stratejik yönelimlerinde önemli değişikliklerin habercisi olabilir.
Skechers CEO’su Robert Greenberg, basın açıklamasında, “Kanıtlanmış başarı geçmişiyle Skechers, küresel yatırım şirketi 3G Capital ile ortaklık kurarak yeni bir sayfa açıyor. En ikonik küresel tüketici şirketlerinin başarısına katkıda bulunan olağanüstü geçmişleri göz önüne alındığında, bu ortaklığın yetenekli ekibimizin tüketicilerimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlıklarını kullanırken şirketin uzun vadeli büyümesini destekleyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Greenberg, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Skechers’ın CEO’su olarak görevine devam edecek.