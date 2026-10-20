Nike’ın 2003 yılında bünyesine kattığı ikonik ayakkabı markası Converse, uzun süredir devam eden satış düşüşünü durdurmakta zorlanıyor.

Şirketin toplam gelirlerinin yalnızca %2,5’ini oluşturmasına rağmen Converse, son çeyrekte Nike’ın toplam satışlarındaki gerilemenin %20’sinden sorumlu oldu. Bu tablo, Nike’ın genel toparlanma sürecini zorlaştırırken markanın geleceğine dair senaryoları da beraberinde getiriyor.

CONVERSE NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?

Analistlere göre Converse’in yaşadığı kan kaybının temelinde, ürün yeniliklerinin yetersiz kalması ve markanın amiral gemisi konumundaki Chuck Taylor modeline aşırı bağımlı olması yatıyor. Tüketici tercihlerinin hızla değiştiği pazarda yenilik sunmakta zorlanan markanın durumu, benzer bir model bağımlılığı yaşayan VF Corporation bünyesindeki Vans ile paralellik gösteriyor.

TALEP GÜNDEN GÜNE AZALIYOR

BNP Paribas analisti Laurent Vasilescu, markanın Kasım 2025’te sona eren mali çeyrekteki performansını değerlendirirken, bir markanın talebinde %44 seviyesinde bir düşüşle daha önce karşılaşmadıklarını belirtti. Converse’in aynı dönemdeki toplam satışları ise %28 oranında geriledi.

SATIŞ KARARI HENÜZ RESMİYET KAZANMADI

Nike CEO’su Elliott Hill yönetiminde devam eden toparlanma planlarına rağmen Converse’in ivme yakalayamaması, markanın gidişatına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Vasilescu, Nike’ın Converse’i elden çıkarma kararı alması halinde bunun şaşırtıcı olmayacağını ifade etse de şirket tarafından konuya ilişkin alınmış resmi bir satış kararı veya yapılmış açıklama bulunmuyor. Satış ihtimali şimdilik piyasa ve analist değerlendirmeleriyle sınırlı seyrediyor.