Tesco marka sarımsak tozları tek tek geri çağrıldı. İçerisinde fıstık izleri olduğu için alerjik reaksiyon gösterebileceği bildirildi. Etiketlerde alerjen belirtilmemesine rağmen bir parti baharatın fıstık içerdiği tespit edilince alışveriş yapanlara baharatı iade etmeleri de söylendi.

ALERJİK SEBEPTEN DOLAYI TOPLATILIYOR

İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu'nun geri çağırma açıklamasında 'etikette belirtilmeyen fıstık içerdiği' belirtildi. Yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bu durum, fıstığa alerjisi veya intoleransı olan tüketiciler için partiyi güvensiz hale getirebilir ve bu nedenle bu tüketiciler söz konusu partiyi yememelidir. "

45 gramlık paketin son kullanma tarihi gelecek yılın şubat ayında doluyor. Fıstığa alerjisi olan alışverişçilerin baharat alıp almadıklarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.