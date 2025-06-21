Bakanlık denetimleri sonucunda, "Hamdard İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ahmet Arifoğlu" ismiyle piyasaya sürülen takviye edici gıda ürününde yanlışlık tespit edildi.

Üründe, etikette Vitamin C, B1, B2, B12 ve Kalsiyum Ekstratlarının bulunduğu belirtilmesine rağmen, yapılan laboratuvar analizlerinde bu maddelere rastlanmadı. Bu durum, ürünün içerik beyanının yanıltıcı olduğunun kanıtı olarak değerlendirildi.

TATLI KIRMIZI BİBERDE DOMATES BULUNDU

Bir diğer skandal ise Arifoğlu markasının "Öğütülmüş 1KG Tatlı Kırmızı Biber" baharatında yaşandı. Bakanlık, yapılan denetimlerde, içeriğinde tatlı kırmızı biber bulunması gereken üründe, domates karıştırıldığını ortaya çıkardı.