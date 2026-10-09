Stanley Kubrick'in 1980 yapımı kült korku filmi “Cinnet”te (The Shining) Jack Nicholson'ın kullandığı balta satışa çıkarılıyor. Ünlü oyuncunun “İşte Johnny!” repliğiyle hafızalara kazınan sahnede kullandığı balta, yönetmen Stanley Kubrick'in kişisel arşivine ait eşyaların yer alacağı müzayedede alıcı bekleyecek.

CİNNET FİLMİNİN ÜNLÜ BALTASI SATIŞA ÇIKIYOR

Filmde Nicholson'ın canlandırdığı Jack Torrance karakteri, eşi Wendy'ye saldırmak için kilitli kapıyı baltayla kırmaya çalışıyordu. Aynı balta, Scatman Crothers'ın canlandırdığı Dick Hallorann karakterinin öldürüldüğü sahnede de kullanılmıştı.

Sinemanın en tanınmış aksesuarlarından biri haline gelen baltanın 30 bin ila 50 bin sterlin arasında satılması bekleniyor. Bu aralık, güncel kura göre yaklaşık 3 milyon TL'ye karşılık gelen bir üst sınırla dikkat çekiyor.

STANLEY KUBRICK'İN ARŞİVİ AÇIK ARTIRMADA

Müzayedede yalnızca “Cinnet” filminden parçalar yer almayacak. 1999'da hayatını kaybeden yönetmen Stanley Kubrick'in kişisel arşivinden yüzlerce eşya da satışa sunulacak.

Bunlar arasında, filmde Overlook Oteli'nin koridorlarında üç tekerlekli bisikletle görünen ikiz kız kardeşlerin giydiği iki mavi elbise de bulunuyor.