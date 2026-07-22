Küresel piyasalarda altın fiyatlarına ilişkin beklentiler şekillenmeye devam ederken HSBC, değerli metaller piyasasına yönelik yeni tahminlerini açıkladı.

Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahmininde aşağı yönlü bir revizyona gitmesine karşın yıl sonu hedeflerinde değişik yapmadı.

2026 ORTALAMA FİYAT TAHMİNİNDE REVİZYON

HSBC, 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara düşürdü. Ancak banka, 2026 yıl sonu fiyat hedefini 4.750 dolar seviyesinde sabit tuttu.

HSBC Baş Değerli Metaller Analisti James Steel tarafından paylaşılan değerlendirmelere göre, ilerleyen yıllara ait hedefler de şu şekilde belirlendi:

2027 Yıl Sonu Hedefi: 5.025 dolar

2028 Yıl Sonu Tahmini: 5.200 dolar

2029 Yıl Sonu Tahmini: 5.300 dolar

Ortalama tahminlerdeki gerilemenin kısa vadeli piyasa koşullarını yansıttığı, yıl sonu hedeflerinin korunmasının ise uzun vadeli olumlu beklentiyi desteklediği ifade edildi.

YÜKSEK FAİZ VE GÜÇLÜ DOLARIN KISA VADELİ ETKİSİ

Banka analistleri Willem Sels ve Lucia Ku, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların küresel piyasalardaki güçlü duruşunun kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

Faiz getirisi bulunmayan altının, yüksek reel faiz ortamında cazibesinin azaldığı, güçlü doların ise altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdiği kaydedildi.

HSBC, 2026 yılının geri kalan bölümünde altının 3.800 - 4.700 dolar bandında işlem göreceğini tahmin ediyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Altının uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli unsurun merkez bankalarının alımları olduğu belirtildi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları 2026’nın ilk çeyreğinde net 244 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre %3’lük bir artışa ve son beş yılın çeyreklik ortalamasının üzerindeki bir seviyeye işaret ediyor. HSBC, merkez bankalarının altın talebi beklentisini 2026 yılı için 680 ton, 2027 yılı için ise 850 ton olarak korudu.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE KAMU BORÇLARININ ETKİSİ

Bütçe açıkları, yüksek kamu borçları ve jeopolitik risklerin altını destekleyen temel faktörler olduğu ifade edildi. James Steel, İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin geçici olabileceğini, yılın ikinci yarısında ETF çıkışlarının yavaşlamasıyla yapısal destekleyicilerin yeniden ön plana çıkacağını değerlendirdi.

Orta ve uzun vadede merkez bankası alımları, küresel borç yükü ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken; kısa vadeli seyirde Fed’in para politikası, tahvil faizleri ve doların hareketleri belirleyici olmayı sürdürecek.

GÜMÜŞ PİYASASINDA ARZ AÇIĞI SÜREÇTE ROL OYNUYOR

HSBC değerlendirmesinde altın-gümüş rasyosuna da değinildi. Yaklaşık 70:1 seviyesindeki rasyonun, 50 yıllık ortalama olan 65 seviyesinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

Silver Institute verilerine göre gümüş piyasasının üst üste altıncı yılda da arz açığı vermesi bekleniyor. Yüksek faizlerin ekonomik büyüme beklentilerini zayıflatması sebebiyle gümüş, altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilese de uzun vadeli arz-talep dengesinin metali desteklediği aktarıldı.