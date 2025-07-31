Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, müşteri deneyimini sürekli iyileştiren bankacılık anlayışı ve dijital bankacılıktaki öncü vizyonuyla yeni müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara yönelik promosyon kampanyasını yenileyen banka, 26 bin liraya varan promosyon ve bonus verecek. Kampanya dahilinde davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira, toplamda ise 2 bin 500 liraya varan nakit ödül de kazanılabilecek.

Emekli Maaş Promosyon Kampanyası, promosyon ödemesi ve nakit ödüllerin yanı sıra çeşitli avantajları da bir arada sunuyor. Türkiye Finans, emekli müşterilerine nakit ihtiyaçlarında kullanabilecekleri Yedek Hesap limiti ve bu limitin 2 bin 500 liraya kadar olan tutarından kar paysız para çekme ayrıcalığı sağlıyor. 15 bin 584 anlaşmalı İş Bankası, Yapı Kredi ve PTT ATM'lerinden günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatının yanı sıra EFT, FAST ve havale gibi bankacılık işlemlerinin de ücretsiz gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Kampanyaya başvurular, Türkiye Finans Mobil, internet şubesi, 0850 222 22 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden veya en yakın Türkiye Finans şubesinden yapılabiliyor. Türkiye Finans müşterisi olmayan emeklilere, şubede işlem önceliği tanınıyor. Şubeye gitmeden, mobil telefonla görüntülü görüşme yaparak da müşteri olunabiliyor.

"Bu kampanya, emeklilerimizin bize duyduğu güvene bir teşekkür niteliğindedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bireysel ve Kobi Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, müşteri deneyimine her zaman öncelik verdiklerini, katılım bankacılığındaki öncü vizyonlarıyla ihtiyaçlara değer katan çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu anlayışla, emeklilere özel fırsatlar içeren bir kampanyayı hayata geçirdiklerini aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"26 bin liraya varan promosyon ve bonusla, 2 bin 500 liraya varan nakit ödül imkanı ve birçok ayrıcalıkla, emeklilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak bir deneyim sunmayı amaçladık. Katılım Finans ilkelerinden ödün vermeden dijitalleşme ve müşteri memnuniyetini odağımıza alarak tasarladığımız bu kampanya, emeklilerimizin bize duyduğu güvene bir teşekkür niteliğindedir" dedi.