Almanya’nın güneyinde faaliyet gösteren Avusturya merkezli Oberbank, ülkedeki tüm şubelerinde nakit para işlemlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Bankanın aldığı karar, özellikle uzun yıllardır müşteri olan kişilerde şaşkınlık ve tepkiye yol açtı. Uzmanlar, özellikle yaşlı müşterilerin bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirtiyor.

ATM VE GİŞE HİZMETLERİ SONLANDIRILDI

Oberbank’ın Almanya’daki şubelerine asılan duyurularda, 31 Ağustos 2025 itibarıyla hem bankamatiklerin hem de gişe hizmetlerinin kalıcı olarak sonlandırıldığı belirtildi. Almanca duyuruda, ATM’lerin tamamen devre dışı bırakılacağı vurgulandı. Bu karar, yalnızca tek bir şube için değil, bankanın Almanya’daki tüm noktaları için geçerli olacak.

MÜŞTERİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Artı49'da yer alan habere göre, birçok müşteri, bu önemli değişiklikten önceden haberdar edilmediklerini dile getirdi. Bazı kişiler, bankaya gittiklerinde üzeri kapatılmış bankamatikleri görünce kararı öğrendiklerini söyledi.

Banka, nakit çekimin artık yalnızca süpermarketler veya diğer bankaların ATM’leri üzerinden yapılabileceğini belirtiyor. Ancak bu seçeneklerin çoğu zaman ücretsiz olmadığı ve bazı durumlarda alışveriş şartına bağlı olduğu hatırlatılıyor.

SEBEBİNİ AÇIKLADILAR

Oberbank yönetimi, nakit işlemleri durdurma kararını “değişen müşteri alışkanlıkları” ile gerekçelendirdi. Bankanın açıklamasında, müşterilerin büyük bölümünün bankacılık işlemlerini artık dijital kanallar üzerinden yürüttüğü ifade edildi.