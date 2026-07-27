ICBC Turkey Bank A.Ş., şube ağında stratejik bir değişikliğe gittiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bankanın 5 şubesinin faaliyetlerine tamamen son verilirken, 3 şube ise diğer mevcut şubeler bünyesinde birleştirildi.

HEDEF OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

Banka tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın operasyonel verimliliği artırma ve stratejik planlama hedefleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Gerçekleştirilen bu yeniden yapılanma süreciyle birlikte:

Şube ağının daha etkin yönetilmesi,

Operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi,

Banka kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

ICBC'NİN KÜRESEL BANKACILIK YAPISI

1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), küresel ölçekteki en büyük bankacılık grupları arasında bulunuyor. Hisseleri 2006 yılından bu yana eş zamanlı olarak Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören kurum, altı kıtada toplam 48 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.

Geniş şube ağı, ATM altyapısı ve dijital bankacılık kanallarıyla bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet veren banka, Türkiye'deki faaliyetlerini de ICBC Turkey Bank bünyesinde sürdürmeye devam ediyor.