Bankanın sözcüsü, ''İş gücündeki azalma, önümüzdeki birkaç yıl içinde geçici ve sözleşmeli rollerin ortadan kalkmasıyla doğal bir azalmadan kayanaklanacak'' şeklinde açıklama yaptı.

DBS'NIN İSTİHDAM DURUMU

DBS, şu anda 41 bin kişiyi istihdam ediyor ve bu çalışanlardan 8 ila 9 bininin geçici ve sözleşmeli pozisyonlarda görev aldığı biliniyor. İşten çıkarılacak 4 bin kişinin ise hangi pozisyonda görev aldığı henüz açıklanmadı.

YAPAY ZEKA ÜZERİNE ON YILLIK ÇALIŞMALAR

Ayrıca, bankanın görevden ayrılan genel müdürüsü Piyush Grupta, geçtiğimiz yıl DBS'nın on yılı aşkın süredir yapay zeka üzerine çalışmalar yürüttünü belirmişti.