Küresel ekonomik gelişmeler ve makroekonomik veriler doğrultusunda yön arayışını sürdüren altın fiyatlarına ilişkin bankacılık devlerinden yeni tahminler gelmeye devam ediyor.

Londra merkezli çok uluslu banka HSBC tarafından yayımlanan son analiz raporunda, değerli metalin piyasalardaki seyri masaya yatırıldı.

Raporda, yükselen ABD tahvil faizleri ile güçlü dolar endeksinin kısa vadede altın fiyatlarını dar bir bantta tutabileceği, ancak orta ve uzun vadeli destek unsurlarının gücünü koruduğu ifade edildi.

ALTIN HALA GÜVENLİ LİMAN MI?

Yayımlanan analize göre, altının portföy çeşitlendirme aracı olma niteliği devam etmekle birlikte, 2026 yılı genelinde hisse senedi piyasalarına karşı koruma sağlama işlevinde önceki dönemlere kıyasla bir azalma gözlendi. Altının bu yıl büyük ölçüde hisse senedi piyasalarıyla paralel hareket ettiği ve bu durumun piyasa dalgalanmalarına karşı koruma rolünü zayıflattığı belirtildi.

Ayrıca ocak ayı sonunda ons başına yaklaşık 5.598 dolar seviyesini görerek tarihi zirvesini kaydeden kıymetli metalin, nisan ayında Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik gerilimlere rağmen beklenen ölçüde güvenli liman talebi çekemediği ve yükselmek yerine gerileme kaydettiği hatırlatıldı.

YÜKSEK REEL FAİZ VE GÜÇLÜ DOLARIN BASKISI

Kısa vadeli fiyat hareketlerini büyük ölçüde ABD tahvil faizlerinin belirlediğini vurgulayan HSBC analistleri, yüksek reel faizlerin ve güçlü doların baskı unsuru oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Faiz getirisi bulunmayan bir varlık olan altını elde tutmanın fırsat maliyetinin, ABD tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte arttığı, bu durumun da fiyatları kısa vadede belirli bir aralığa sıkıştırdığı raporda yer buldu.

ORTA VADEDE YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Kısa vadeli baskılara karşın banka, altının orta ve uzun vadeli görünümüne dair olumlu beklentilerini koruyor. Finansal piyasalarda portföy çeşitlendirme ihtiyacının sürmesi, merkez bankalarının fiziki altın alımlarına devam etmesi ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik girişlerin sürmesi orta vadeli yükseliş beklentisinin temel gerekçeleri olarak sıralandı. Raporda, bu makroekonomik desteklerle birlikte yıl sonuna kadar altın fiyatlarında ilave artışların yaşanabileceği öngörüldü.