Altın fiyatları, son dönemde hisse senetlerine kıyasla tarihsel olarak alışılmadık bir oynaklık sergiliyor. Bank of America (BofA) stratejistleri, "Altın fiyatlarındaki risk algısı giderek artarken, yatırımcıların her iki yönde de sert fiyat hareketlerine hazırlıklı olması gerekiyor" uyarısında bulundu.

BofA, altın için geliştirdiği Balon Riski Göstergesi’nin 0,9 seviyesine yaklaşmakta olduğunu belirtti. Stratejistlere göre bu seviye, hem yukarı hem de aşağı yönlü risklerin arttığını gösteren kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.

BALON RİSKİ GÖSTERGESİ UYARISI

Stratejist Arjun Goyal ve ekibi, göstergenin geçmişte 0,8 seviyesinin üzerine çıktığı dönemlerin ardından altının kendi uzun vadeli fiyat dağılımına kıyasla her iki yönde de aşırı hareketler sergilediğini ifade etti. Bu durum, yatırımcıların yön tahmininden ziyade risk yönetimine odaklanması gerektiğini ortaya koyuyor.

ALTININ VOLATİLİTESİ REKOR SEVİYEDE

Bloomberg verilerine göre, altının volatilitesi S&P 500 endeksine kıyasla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle 3 aylık vadeli GLD/SPY volatilite oranındaki sert yükseliş, altının hisse senetlerine göre çok daha dalgalı bir varlık haline geldiğini gösteriyor.

BofA stratejistleri, yatırımcıların bu dönemde asimetrik risk maliyetlerini azaltmaya yönelik opsiyon yapılarını değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

RİSK YÖNETİMİ ÖNCELİKLİ HALE GELDİ

Uzmanlar, altındaki bu olağanüstü oynaklık döneminin, piyasada yön tahmininden ziyade risk yönetiminin ön plana çıktığı bir süreci işaret ettiğini vurguluyor. Yatırımcıların portföylerini korumak ve ani fiyat hareketlerine karşı önlem almak için stratejilerini gözden geçirmesi gerektiği ifade ediliyor.