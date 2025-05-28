Yılın başından bu yana hızla değer kazanan altına yönelik stratejisini yeniden şekillendiren Standard Chartered, fiyatlardaki sert yükselişin ardından kısa vadeli bir konsolidasyon sürecine girileceğini belirtti. Banka, altının artık “core holding” yani temel varlık olarak değerlendirildiğini de vurguladı.

Müşterilerine gönderdiği bilgi notunda banka, önümüzdeki 1 ila 3 ay içerisinde ons altın fiyatının 3.100 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, güçlü yükselişlerin ardından sıkça gözlemlenen kısa süreli duraklama modellerine dayandırılıyor. Analistlere göre, 2022'den bu yana süregelen büyük alıcıların fiyat hassasiyeti, yatay seyirleri destekleyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

6-12 AYDA 3.500 DOLAR SENARYOSU

Kısa vadeli dalgalanma beklentisine rağmen Standard Chartered, uzun vadede altına ilişkin iyimserliğini koruyor. Banka, başta merkez bankaları olmak üzere artan alım taleplerine dikkat çekerek, 6 ila 12 ay içerisinde ons altın fiyatının 3.500 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

GERİ ÇEKİLME FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR

Standard Chartered’a göre, altının güçlü yapısı korunurken, kısa vadede yaşanabilecek olası geri çekilmeler yatırımcılar açısından yeni alım fırsatları yaratabilir. Banka, bu süreçte piyasayı dikkatle takip eden yatırımcıların avantajlı pozisyonlar elde edebileceğine dikkat çekiyor.